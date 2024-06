De FIA heeft, in een week waarin F1 gaat beginnen aan een triple header in Europa, twee initiatieven geopenbaard die de veiligheid van coureurs zoals Max Verstappen en zijn collega's in de auto- en motorsport moeten verbeteren. Het eerste initiatief focust zich op hersenschuddingen, terwijl het andere initiatief betrekking heeft op de helmen die de coureurs dragen.

De FIA maakte dinsdag het volgende bekend over het initiatief: "Voor het eerst in de autosport heeft de FIA een nieuw educatief programma gelanceerd om mensen bewuster te maken van de gevaren van hersenschudding. Het programma werd gelanceerd door FIA-president Mohammed Ben Sulayem tijdens de FIA 2024-conferentie in Samarkand, Oezbekistan, en is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met het medische en veiligheidsteam van de FIA. De educatieve inhoud, gemaakt om te worden gebruikt op sociale platforms en als afdrukbare middelen, is beschikbaar voor alle Member Clubs. De middelen zullen beschikbaar zijn in de taal van de club naar keuze, wat het engagement van de FIA weerspiegelt om de toegankelijkheid en inclusiviteit te verbeteren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez: "Ik weet dat ik een succesvol weekend nodig heb, na de ramp in Canada"

Ben Sulayem over hersenschuddingen

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, is blij dat het autosportorgaan dit initiatief kan opstarten. "Ik heb hersenschudding aan den lijve ondervonden, buiten het circuit. Ik heb de symptomen gevoeld en de nasleep ervan meegemaakt. Ik begrijp het cruciale belang van deze kwestie. Dankzij de medische en veiligheidsteams van de FIA zullen we een educatieve en toegankelijke aanpak bieden voor het identificeren en bestrijden van hersenschudding in onze sport, om zo de veiligheid van alle huidige en toekomstige deelnemers te garanderen."

Het autosportorgaan combineert dit initiatief met nog een ander initiatief, die betrekking heeft op helmen in de auto- en motorsport. Dit allemaal om een veiligere werkomgeving te creëren voor de coureurs in alle raceklassen en tegelijkertijd de rest van de wereld te voorzien van informatie om hetzelfde te kunnen doen.

FIA Launches ‘FIA Helmet Wearing Programme’ at FIA Conference 2024 in Samarkand. The FIA has launched a new 3-year ‘Helmet Wearing programme’ to raise awareness around the importance of wearing safe, high-quality helmets.

Read more from @fia here:https://t.co/eUhBVIZW8r#FIA120 pic.twitter.com/0Bq0k1NHq7 — AIP Foundation (@AIPFoundation) June 18, 2024

Gerelateerd