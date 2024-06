Max Verstappen zal na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada naar de wedstrijdleiding van de FIA moeten. De Red Bull-coureur heeft mogelijk een regel overtreden tijdens de sessie die de startgrid voor zondag bepaald.

De Limburger maakt tot dusver een uitdagend weekend mee in Montreal. De eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve werd op een baan verreden die van zeiknat naar uiteindelijk bijna droog ging. Omdat de coureurs de eerste 21 minuten van de sessie niet naar buiten mochten vanwege een aantal enorme plassen en omdat er hier en daar nog wat water lag toen het eenmaal droog genoeg was voor slicks, waren de rondetijden niet representatief en leerden de teams niks over bijvoorbeeld de afstelling of de bandenslijtage. Verstappen kwam in de tweede vrije training nauwelijks in actie. Hij had nog geen vier ronden achter de rug of er kwam rook uit zijn RB20. Het Energy Recovery System van de Honda-RBPT-power unit bleek kapot te zijn gegaan. In de derde vrije training zat Verstappen meer dan drie tienden van Lewis Hamilton af.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ocon kreeg verrassend telefoontje van concurrerend team na controversiële crash

Stilstaan op de fast lane

In tegenstelling tot zijn teamgenoot Sergio Pérez heeft Verstappen wel Q3 bereikt tijdens de kwalificatie voor de Canadese Grand Prix. De kampioenschapsleider loopt echter het risico een straf te krijgen. Hij zal zich na de kwalificatie namelijk bij de wedstrijdleiding van de FIA moeten melden. De stewards hebben laten weten dat hij mogelijk instructies van de wedstrijdleiding niet correct heeft gevolgd. Het gaat erom dat Verstappen aan het begin van Q2 een trein aan auto's ophield, terwijl zijn Red Bull deels op de zogeheten fast lane stond. Tijdens de Grand Prix van Monaco twee weken geleden was besloten dat een coureur niet stil mag staan op de fast lane, als je niet verder kan rijden, omdat er andere auto's voor je staan te wachten. Het is nog niet bekend wat voor straf Verstappen hiervoor kan krijgen. Het kan geen straf zijn, een waarschuwing, een reprimande, een gridstraf of een boete. Dit wordt na de kwalificatie door de stewards beslist na Verstappens kant van het verhaal te hebben aangehoord.

Gerelateerd