Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Canada?

Dit weekend staat in het teken van de F1 Grand Prix van Canada, waar het merendeel van de ogen in de auto- en motorsportwereld op gericht zullen zijn. Hoe laat gaat zondag de negende race van 2024 beginnen?

De afgelopen twee seizoenen won Max Verstappen in Montreal de Grand Prix van Canada, waardoor de Nederlander in dit tijdperk dus al behoorlijk wat succes heeft gekend in het Noord-Amerikaanse land. Toch is de verwachting dat het een stuk lastiger gaat zijn in 2024, ook omdat Red Bull 'al' drie races in 2024 niet heeft gewonnen en het tevens problemen heeft met kerbstones. Laat er daar nou net veel van zijn in Montreal. Verstappen werd vijfde tijdens een verregende eerste vrije training, terwijl de ERS van de motor van Verstappen het begaf aan het begin van VT2. Zo heeft de Nederlander weinig kilometers kunnen maken op de vrijdag, waar Lando Norris en Fernando Alonso de sessies op P1 afsloten.

Zaterdag in Canada

De zaterdag begon voor Verstappen een stuk beter, met een tweede plaats tijdens de derde vrije training achter een dominante Lewis Hamilton. Tijdens de kwalificatie was Verstappen echter weer op de afspraak. Het was niet genoeg voor pole, want George Russell had exact dezelfde tijd als Verstappen: 1:12.000. Russell had zijn tijd echter eerder genoteerd, waardoor hij P1 kreeg. Verstappen moest het, naar eigen tevredenheid, doen met P2 voor Lando Norris. Daardoor was er toch nog een goed resultaat tijdens een rommelig weekend voor Verstappen.

Hoe laat begin F1 GP Canada?

Russell start zondag dus op pole, voor Verstappen en Norris. De top tien bestaat verder uit Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Alexander Albon. Geen Charles Leclerc en Carlos Sainz dus, die na Q2 verrassend al klaar waren en vanaf P11 en P12 beginnen, maar ook geen Sergio Pérez. Perez begint vanaf P16 na zijn uitschakeling tijdens Q1. Om 20:00 uur Nederlandse tijd gaan zondag de lichten voor het eerst uit en beginnen de coureurs aan hun opwarmronde. Een paar minuten later zal de negende race van het seizoen gaan beginnen, voorlopig ook de laatste race buiten Europa totdat F1 eind september weer in Singapore zal racen.

