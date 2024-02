Haas toont livery voor seizoen 2024 voor het eerst aan de buitenwereld

MoneyGram Haas F1 heeft vandaag na McLaren als tweede F1-team haar auto en de bijbehorende livery voor het seizoen 2024 gelanceerd. De afgelopen jaren koos het team vooral voor de kleuren wit, zwart en rood, iets wat in 2024 voor de VF-24 niet anders is.

Het afgelopen seizoen eindigde Haas laatste bij de constructeurs met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg als coureurs en Guenther Steiner als teambaas. Daar waar de coureurs voor het seizoen 2024 hetzelfde zijn en Pietro Fittipaldi en Oliver Bearman de reservecoureurs zijn, is de teambaas voor komend seizoen iemand anders. Het aflopende contract van Steiner werd door eigenaar Gene Haas namelijk niet verlengd, waardoor het team Ayao Komatsu kon doorschuiven naar de rol van teambaas voor het seizoen 2024. Gene Haas was, zo zei hij zelf, klaar met de tiende plaats bij de constructeur.

Artikel gaat verder onder video

Komatsu voorzichtig over verwachtingen

Komatsu, in 2024 voor het eerst dus teambaas, laat tijdens de lancering van de livery weten dat Haas realistisch is als het gaat om de verwachtingen voor 2024. "We zijn realistisch over onze verwachtingen voor de VF-24 om mee te beginnen, maar het blijft een spannend moment in elk Formule 1-seizoen om de auto te laten zien. Er ligt veel werk voor ons om vooruitgang te boeken en onze prestaties te verbeteren, maar iedereen hier is zeer gemotiveerd en staat te popelen om met de VF-24 de baan op te gaan. Ik weet dat we onze tijd in Bahrein zullen maximaliseren met alle verschillende zaken die we moeten aanpakken. Kortom, we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en het seizoen te beginnen."

Nieuwe livery Haas

McLaren was in januari al het eerste team dat haar livery voor 2024, met meer zwart en minder blauw in combinatie met papaja, als verrassing openbaarde. Haas heeft vrijdag een drukke periode in februari wat betreft lanceringen van liveries afgetrapt. Er was geen grote show of evenement, iets wat eigenlijk wel bij de Amerikaanse cultuur past. Het team besloot, net zoals voorgaande jaren, echter gewoon de livery te delen op social media. Op de foto's is te zien dat de dominante kleuren wederom wit, zwart en rood zijn. Hieronder een paar foto's van de livery.