Het F2-seizoen 2024 gaat komend weekend ten einde en het seizoen 2025 begint in maart pas, maar inmiddels kennen we al een paar coureurs die komend seizoen hun kunsten mogen vertonen tijdens F1-weekenden. Dit is de voorlopige grid voor het F2-seizoen 2025, inclusief een Nederlander.

In 2023 werd Théo Pourchaire met 203 punten wereldkampioen door Frederik Vesti (192 punten) en Jack Doohan (168 punten) af te troeven. Negen coureurs zouden in totaal meer dan 100 punten scoren, waaronder Richard Verschoor. De Nederlander scoorde 108 punten en won een race in Oostenrijk, maar aansluiting met de toppers in de Formule 2 kreeg hij niet. In 2024 strijden Isack Hadjar en Gabriel Bortoleto om het kampioenschap in F1 met nog alleen het weekend in Abu Dhabi te gaan.

Grid 2025

In 2025 gaan we Verschoor wederom in actie zien. Dit keer zal het zijn namens het Nederlandse MP Motorsport, dat de Nederlandse coureur weer terug ziet keren bij het team. De teamgenoot van Verschoor bij het Nederlandse team gaat Oilver Goethe zijn, die onderdeel is van Red Bull Racing. Het andere Nederlandse team, Van Amersfoort Racing, heeft nog geen enkele coureur bekendgemaakt. Dit geldt overigens ook voor AIX Racing, ART, Hitech en Prema.

Overige grid

Bij Campos Racing hebben ze al wel bekengemaakt dat Arvid Lindblad, in 2024 actief in F3 en onderdeel van de opleiding van Red Bull, in F2 namens het Spaanse team in actie gaat komen. Jak Crawford, talent van Aston Martin, mag het bij DAMS gaan laten zien, terwijl Invicta Racing komend seizoen Leonardo Fornaroli een kans gaat geven in F2. Trident zal met Max Esterson het seizoen 2025 ingaan. Tot slot Rodin, dat met Christian Mansell aan het F2-seizoen 2025 gaat beginnen. Al deze teams moeten hun tweede coureur nog bekend gaan maken.

