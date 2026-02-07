La differenza in MILIONI tra Hamilton e Leclerc alla Ferrari

È stata rivelata la differenza di stipendio tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in Ferrari.

RacingNews265 ha riportato gli stipendi previsti per i piloti di Formula 1 nella prossima stagione, sebbene abbia affermato che queste cifre non sono ancora confermate.

Va anche notato che molti piloti hanno accordi di sponsorizzazione che garantiscono loro entrate significative oltre agli stipendi dei team.

Hamilton è al secondo posto con 60 milioni di euro. Leclerc, d'altra parte, è solo dietro al suo compagno di squadra, ma guadagna 26 milioni di euro in meno, una differenza significativa.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

