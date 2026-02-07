Lewis Hamilton segue le orme di Fernando Alonso

A quanto pare, Lewis Hamilton starebbe seguendo le orme di Fernando Alonso anche al di fuori della Formula 1. Lewis Hamilton (41) e Kim Kardashian (45) sembrano innamorati pazzi. I due si sono goduti del tempo insieme in luoghi molto romantici.

Si vocifera, ad esempio, che lunedì scorso abbiano preso un volo insieme per Parigi, dopo aver trascorso la domenica insieme a Londra, e di certo non si sono tirati indietro, secondo i dettagli trapelati.

Dopo una giornata movimentata a Londra, Lewis e Kim sarebbero partiti per la Francia su un jet privato. Secondo The Sun, uno dei tabloid più letti al mondo, l'aereo è atterrato nella capitale francese e i due innamorati hanno preso alloggio in un hotel esclusivo.

La suite riservata è costata circa 25.000 sterline, equivalenti a circa 30.000 euro. Naturalmente, questa spesa non ha rappresentato un problema per loro, dato che Hamilton ha un patrimonio netto stimato di circa 300 milioni di dollari e Kim di quasi 1,7 miliardi di dollari.

Circolano immagini che mostrano Lewis e Kim scortati con discrezione dal loro team di sicurezza all'ingresso di un hotel. Sebbene abbiano cercato di passare inosservati, il loro entourage ha comunque attirato l'attenzione dei passanti.

Vale la pena notare che Fernando Alonso non ha nascosto la sua relazione con Melissa Jiménez e, anzi, di recente si vociferava che il pilota spagnolo aspettasse un figlio dalla giornalista. Forse tutto questo clamore ha spinto Hamilton a seguire le orme del suo rivale di lunga data e a trovare di nuovo una compagna.

Correlato: SHOCK: il motore della Ferrari subirà TEST EXTRA!

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato