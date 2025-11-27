close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

F1 Noticias Hoy: Lamento de Sainz; Acuerdo Leclerc-Aston Martin; Horarios Qatar

F1 Noticias Hoy: Lamento de Sainz; Acuerdo Leclerc-Aston Martin; Horarios Qatar

Aloisio Hernández
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 27 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: "Desafortunadamente, Antonelli logró limpiar el graining y pudo mejorar sus tiempos al final". ::: LEER MÁS

F1 Práctica hoy: Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Qatar 2025. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: BOMBAZO - Aston Martin YA TIENE ACUERDO con Charles Leclerc y el español peligra. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8301 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

BOMBAZO: Aston Martin YA TIENE ACUERDO con Charles Leclerc y Fernando Alonso peligra
Aston Martin

BOMBAZO: Aston Martin YA TIENE ACUERDO con Charles Leclerc y Fernando Alonso peligra

  • 3 hours ago
Colapinto advierte a Alpine en no REPETIR este error en Qatar
Alpine

Colapinto advierte a Alpine en no REPETIR este error en Qatar

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso y Sainz reciben enormes noticias; Colapinto señala fallo de Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso y Sainz reciben enormes noticias; Colapinto señala fallo de Alpine

  • 1 hour ago
Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre su SALIDA de Ferrari
Ferrari

Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre su SALIDA de Ferrari

  • 1 hour ago
La EXITOSA mentalidad que Checo desea impregnar en Cadillac
Cadillac

La EXITOSA mentalidad que Checo desea impregnar en Cadillac

  • 2 hours ago
ESCÁNDALO: ¡Exigen INVESTIGACIÓN URGENTE con Lewis Hamilton!
Ferrari

ESCÁNDALO: ¡Exigen INVESTIGACIÓN URGENTE con Lewis Hamilton!

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x