Se ha informado de última hora que Aston Martin ya tiene acuerdo con Charles Leclerc en medio de rumores sobre el retiro de Fernando Alonso.

De acuerdo con información del periodista Humberto Corradi, el tema entre el corredor monegasco y la escudería del bicampeón del mundo ha avanzado a niveles importantes.

Esto fue lo que reportó: "El acuerdo entre Charles Leclerc y Aston Martin está cerrado (2027). Su reemplazo dependerá del rendimiento de Hamilton. Si Lewis lidera el equipo como se espera, Bearman es el favorito. Por el contrario, un piloto ganador de GP se vuelve más atractivo", señaló.

El ruido sobre una posible salida del piloto monegasco no son nuevos y vienen acompañados de las múltiples decepciones de Ferrari en los últimos años.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

