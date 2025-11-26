ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

Aston Martin anunció un nuevo jefe de equipo para la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Fernando Alonso.

Lawrence Stroll, dueño de la escudería, dijo lo siguiente en un comunicado de prensa sobre la decisión de ascender a Adrian Newey a esa posición: "También me complace que Adrian Newey asuma el cargo de Director del Equipo, lo que le permitirá aprovechar al máximo su experiencia creativa y técnica.

"Andy Cowell ha sido un líder excepcional este año. Se ha centrado en construir un equipo de primera clase y en lograr una buena colaboración, además de fomentar una cultura que vuelve a poner el auto de carreras en el centro de nuestra actividad.

"Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado por el bien del equipo. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo cargo como Director de Estrategia. Ambos cambios garantizarán que el equipo esté en la mejor posición para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas", informaron.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo comenzará a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tiene así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

