close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
carlos sainz, max verstappen, lewis hamilton

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Ferrari; Parrilla de salida y horario del GP de Estados Unidos

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Ferrari; Parrilla de salida y horario del GP de Estados Unidos

Aloisio Hernández
carlos sainz, max verstappen, lewis hamilton

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 19 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz Hoy: El GOLPE del español a Ferrari en Estados Unidos. ::: LEER MÁS

GP de Estados Unidos Hoy: Parrilla de salida tras clasificación con castigos incluidos. ::: LEER MÁS

GP de Estados Unidos Hoy: Horarios y canales de televisión para la carrera. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

1002 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Antonelli ve ARRUINADO su GP de Estados Unidos por culpa de Sainz
Formula 1

Antonelli ve ARRUINADO su GP de Estados Unidos por culpa de Sainz

  • hace 11 minutos
VIDEO: Así fue el terrible choque de Sainz en el GP de Estados Unidos
Williams

VIDEO: Así fue el terrible choque de Sainz en el GP de Estados Unidos

  • hace 28 minutos
El 'Efecto Checo Pérez' genera nuevo RÉCORD en la F1
Cadillac

El 'Efecto Checo Pérez' genera nuevo RÉCORD en la F1

  • 1 hour ago
¡MENOSPRECIADO! Antonelli y Russell superan a este piloto para Mercedes
Formula 1

¡MENOSPRECIADO! Antonelli y Russell superan a este piloto para Mercedes

  • 1 hour ago
Ferrari publica un CURIOSO comunicado tras los vínculos con Horner
Ferrari

Ferrari publica un CURIOSO comunicado tras los vínculos con Horner

  • 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Ferrari; Parrilla de salida y horario del GP de Estados Unidos
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Ferrari; Parrilla de salida y horario del GP de Estados Unidos

  • Hoy 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x