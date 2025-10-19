close global

Horarios y canales de televisión para el GP de Estados Unidos

Aloisio Hernández
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El Circuito de las Américas recibirá este 19 de octubre la 19º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes y sábado.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar el gran nivel que viene arrastrando de las últimas carreras y respaldar el podio en el Sprint. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Estados Unidos: Domingo 19 de octubre

Carrera

  • España: 23:00 hrs. / DAZN
  • Argentina: 16:00 hrs. / Star +
  • Colombia: 14:00 hrs. / Star +
  • México: 13:00 hrs. / SkySports
  • Estados Unidos (Pacífico): 12:00 hrs. / ESPN

Relacionado: Parrilla de salida del GP de Estados Unidos 2025, con castigos incluidos

¿Qué pasó en la clasificación del GP de Estados Unidos?

Max Verstappen se quedó con la pole position sin muchas complicaciones y arrancará al frente tras la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos.

Por otro lado, Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron un buen día al clasificar a Q3; sin embargo, se quedaron con el décimo y noveno sitio para empezar la carrera en Austin.

Lando Norris se quedó con el segundo lugar, superando a Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton. En el resto del Top 10 quedaron Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Oliver Bearman.

GP de Estados Unidos: Clasificación

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lewis Hamilton
6Oscar Piastri
7Kimi Antonelli
8Oliver Bearman
9Carlos Sainz
10Fernando Alonso
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Yuki Tsunoda
14Pierre Gasly
15Franco Colapinto
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Lance Stroll
19Alexander Albon
20Isack Hadjar

Clasificación F1

