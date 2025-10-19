Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El Circuito de las Américas recibirá este 19 de octubre la 19º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes y sábado.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar el gran nivel que viene arrastrando de las últimas carreras y respaldar el podio en el Sprint. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Estados Unidos: Domingo 19 de octubre

Carrera

España: 23:00 hrs. / DAZN

23:00 hrs. / DAZN Argentina: 16:00 hrs. / Star +

16:00 hrs. / Star + Colombia: 14:00 hrs. / Star +

14:00 hrs. / Star + México: 13:00 hrs. / SkySports

13:00 hrs. / SkySports Estados Unidos (Pacífico): 12:00 hrs. / ESPN

¿Qué pasó en la clasificación del GP de Estados Unidos?

Max Verstappen se quedó con la pole position sin muchas complicaciones y arrancará al frente tras la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos.

Por otro lado, Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron un buen día al clasificar a Q3; sin embargo, se quedaron con el décimo y noveno sitio para empezar la carrera en Austin.

Lando Norris se quedó con el segundo lugar, superando a Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton. En el resto del Top 10 quedaron Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Oliver Bearman.

GP de Estados Unidos: Clasificación

