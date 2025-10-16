close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Estados Unidos

Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Estados Unidos

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 16 de octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Estados Unidos.

El Circuito de las Américas en Austin será el siguiente lugar en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscará aprovechar las mejoras, Andrea Kimi Antonelli se consolidará como sensación y Carlos Sainz mantendrá el rendimiento con Williams.

Aston Martin y Fernando Alonso, por otro lado, buscarán mantener el repunte que han tenido gracias a las mejoras del monoplaza.

Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que será una oportunidad clave para demostrar que merece estar en Alpine después de tomar el asiento de Jack Doohan.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al viernes respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Prácticas libres 1 (FP1) - Viernes 16 de Octubre de 2025

Comenzamos el viernes por la mañana en el continente americano, con la primera sesión de entrenamientos. Aquí tienes la hora de inicio:

Estados Unidos (hora del Pacífico): 10:30 hrs

México: 11:30 hrs

Estados Unidos (hora central): 12:30 hrs

Colombia: 12:30 hrs

Estados Unidos (hora del Este): 13:30 hrs

Argentina: 14:30 hrs

España e Italia: 19:30 hrs

Clasificación Sprint (SQ) - Viernes 3 de Octubre de 2025

Estados Unidos (hora del Pacífico): 14:30 hrs

México: 15:30 hrs

Estados Unidos (hora central): 16:30 hrs

Colombia: 16:30 hrs

Estados Unidos (hora del Este): 17:30 hrs

Argentina: 18:30 hrs

España e Italia: 23:30 hrs

¿Cómo ver hoy en directo los entrenamientos de F1 por televisión?

Las siguientes emisoras tienen los derechos de F1 para cubrir la acción desde Austin, consulta la programación local:

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes

España: DAZN

Italia: Sky Sport F1

México: Sky e Izzi

Colombia: Disney+

Argentina: Disney+

F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.

Mira todos los Grandes Premios de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Más noticias

