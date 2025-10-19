close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Max Verstappen and Ferrari, social

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Max Verstappen and Ferrari, social

Max Verstappen se quedó con la pole position sin muchas complicaciones y arrancará al frente en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Por otro lado, Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron un buen día al clasificar a Q3; sin embargo, se quedaron con el décimo y noveno sitio para empezar la carrera en Austin.

Lando Norris se quedó con el segundo lugar, superando a Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton. En el resto del Top 10 quedaron Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Oliver Bearman.

GP de Estados Unidos: Clasificación

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lewis Hamilton
6Oscar Piastri
7Kimi Antonelli
8Oliver Bearman
9Carlos Sainz
10Fernando Alonso
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Yuki Tsunoda
14Pierre Gasly
15Franco Colapinto
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Lance Stroll
19Alexander Albon
20Isack Hadjar

Relacionado: VIDEO: ¡Fernando Alonso, involucrado en CHOQUE con los McLaren!

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de Estados Unidos?

Carlos Sainz fue el gran beneficiado del caos de los McLaren y se metió al podio del Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos que ganó Max Verstappen. La carrera de velocidad en Austin comenzó con fuertes emociones, ya que Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la curva uno.

Los dos McLaren terminaron abandonando la sesión, pero también lo hizo Fernando Alonso, quien iba por dentro al momento del incidente y terminó afectado. Franco Colapinto fue otro con daños, ya que sufrió una pinchadura en su neumático y fue obligado a irse a los pits, cayendo al fondo de la tabla de posiciones.

De los más beneficiados fue Carlos Sainz, quien luego del choque en la curva uno se hizo con la tercera posición. El Safety Car duró hasta la sexta vuelta, con Max Verstappen cómodo en la primera posición. Aunque Russell trató de rebasarlo unas vueltas después, no lo logró.

Cerca de la mitad de la carrera de velocidad, Lewis Hamilton rebasó a Charles Leclerc por la P4 tras un error del monegasco. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Lance Stroll y Esteban Ocon tuvieron un choque que provocó una nueva salida del Safety Car.

La carrera culminó bajo el auto de seguridad, sin cambios en las posiciones a excepción de una sanción que recibió Oliver Bearman por un rebase sobre Kimi Antonelli.

GP de Estados Unidos: Sprint

Posición Piloto
1Max Verstappen
2George Russell
3Carlos Sainz
4Lewis Hamilton
5Charles Leclerc
6Alexander Albon
7Yuki Tsunoda
8Kimi Antonelli
9Liam Lawson
10Pierre Gasly
11Gabriel Bortoleto
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Franco Colapinto
15Oliver Bearman
16Lance Stroll
17Esteban Ocon
18Fernando Alonso
19Lando Norris
20Oscar Piastri

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

907 votos

Relacionado

Fórmula 1 Max Verstappen Fernando Alonso Carlos Sainz

Últimas Noticias

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
GP de Estados Unidos

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos

  • 1 hour ago
Franco Colapinto REVIENTA contra Alpine por NUEVO ERROR
Alpine

Franco Colapinto REVIENTA contra Alpine por NUEVO ERROR

  • hace 9 minutos
El GOLPE de Carlos Sainz de Ferrari en Estados Unidos
Williams

El GOLPE de Carlos Sainz de Ferrari en Estados Unidos

  • hace 39 minutos
Lewis Hamilton lanza AMENAZA contra Max Verstappen para el GP de Estados Unidos
Ferrari

Lewis Hamilton lanza AMENAZA contra Max Verstappen para el GP de Estados Unidos

  • hace 42 minutos
INCREÍBLE: Lewis Hamilton, a MILÍMETROS de sufrir TERRIBLE accidente
Ferrari

INCREÍBLE: Lewis Hamilton, a MILÍMETROS de sufrir TERRIBLE accidente

  • hace 54 minutos
URGENTE: Fernando Alonso destapa ERROR que arruinó su clasificación
Aston Martin

URGENTE: Fernando Alonso destapa ERROR que arruinó su clasificación

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x