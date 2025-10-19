Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
Max Verstappen se quedó con la pole position sin muchas complicaciones y arrancará al frente en el Gran Premio de los Estados Unidos.
Por otro lado, Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron un buen día al clasificar a Q3; sin embargo, se quedaron con el décimo y noveno sitio para empezar la carrera en Austin.
Lando Norris se quedó con el segundo lugar, superando a Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton. En el resto del Top 10 quedaron Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Oliver Bearman.
GP de Estados Unidos: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Charles Leclerc
|4
|George Russell
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Oscar Piastri
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Fernando Alonso
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|Pierre Gasly
|15
|Franco Colapinto
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lance Stroll
|19
|Alexander Albon
|20
|Isack Hadjar
¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de Estados Unidos?
Carlos Sainz fue el gran beneficiado del caos de los McLaren y se metió al podio del Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos que ganó Max Verstappen. La carrera de velocidad en Austin comenzó con fuertes emociones, ya que Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la curva uno.
Los dos McLaren terminaron abandonando la sesión, pero también lo hizo Fernando Alonso, quien iba por dentro al momento del incidente y terminó afectado. Franco Colapinto fue otro con daños, ya que sufrió una pinchadura en su neumático y fue obligado a irse a los pits, cayendo al fondo de la tabla de posiciones.
De los más beneficiados fue Carlos Sainz, quien luego del choque en la curva uno se hizo con la tercera posición. El Safety Car duró hasta la sexta vuelta, con Max Verstappen cómodo en la primera posición. Aunque Russell trató de rebasarlo unas vueltas después, no lo logró.
Cerca de la mitad de la carrera de velocidad, Lewis Hamilton rebasó a Charles Leclerc por la P4 tras un error del monegasco. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Lance Stroll y Esteban Ocon tuvieron un choque que provocó una nueva salida del Safety Car.
La carrera culminó bajo el auto de seguridad, sin cambios en las posiciones a excepción de una sanción que recibió Oliver Bearman por un rebase sobre Kimi Antonelli.
GP de Estados Unidos: Sprint
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|George Russell
|3
|Carlos Sainz
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Charles Leclerc
|6
|Alexander Albon
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Kimi Antonelli
|9
|Liam Lawson
|10
|Pierre Gasly
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Isack Hadjar
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Franco Colapinto
|15
|Oliver Bearman
|16
|Lance Stroll
|17
|Esteban Ocon
|18
|Fernando Alonso
|19
|Lando Norris
|20
|Oscar Piastri
