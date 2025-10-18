Sainz aprovecha el CAOS de McLaren y entra al podio; Verstappen, P1 del Sprint en Estados Unidos
Carlos Sainz fue el gran beneficiado del caos de los McLaren y se metió al podio del Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos que ganó Max Verstappen.
La carrera de velocidad en Austin comenzó con fuertes emociones, ya que Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la curva uno. Los dos McLaren terminaron abandonando la sesión, pero también lo hizo Fernando Alonso, quien iba por dentro al momento del incidente y terminó afectado.
Franco Colapinto fue otro con daños, ya que sufrió una pinchadura en su neumático y fue obligado a irse a los pits, cayendo al fondo de la tabla de posiciones. De los más beneficiados fue Carlos Sainz, quien luego del choque en la curva uno se hizo con la tercera posición.
El Safety Car duró hasta la sexta vuelta, con Max Verstappen cómodo en la primera posición. Aunque Russell trató de rebasarlo unas vueltas después, no lo logró.
Cerca de la mitad de la carrera de velocidad, Lewis Hamilton rebasó a Charles Leclerc por la P4 tras un error del monegasco. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Lance Stroll y Esteban Ocon tuvieron un choque que provocó una nueva salida del Safety Car.
La carrera culminó bajo el auto de seguridad, sin cambios en las posiciones a excepción de una sanción que recibió Oliver Bearman por un rebase sobre Kimi Antonelli.
GP de Estados Unidos: Sprint
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|George Russell
|3
|Carlos Sainz
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Charles Leclerc
|6
|Alexander Albon
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Kimi Antonelli
|9
|Liam Lawson
|10
|Pierre Gasly
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Isack Hadjar
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Franco Colapinto
|15
|Oliver Bearman
|16
|Lance Stroll
|17
|Esteban Ocon
|18
|Fernando Alonso
|19
|Lando Norris
|20
|Oscar Piastri
¿Qué pasó en la clasificación para el Sprint del GP de Estados Unidos?
Max Verstappen dio la sorpresa y venció a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri por la pole position de la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.
El piloto de Red Bull se llevó la primera posición por apenas 0.071 segundos de diferencia. Detrás de ellos quedó un inesperado Nico Hülkenberg con Sauber, superando a George Russell y Fernando Alonso.
En séptimo quedó Carlos Sainz, quien pudo brillar y llegar hasta la SQ3 a pesar de que se perdió la FP1 por problemas en la caja de cambios. Detrás llegaron Lewis Hamilton, Alexander Albon y Charles Leclerc.
Para la SQ2, los Ferrari tuvieron que esperar a su último intento de vuelta para clasificarse a la pelea por la pole, dejando fuera a Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll y Liam Lawson.
En la SQ1 casi no hubo sorpresa, pero llamó la atención la eliminación de Yuki Tsunoda luego de no poder completar su último intento de vuelta. Junto al japonés de Red Bull, quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Franco Colapinto y Oliver Bearman.
GP de Estados Unidos: Sprint Qualy
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norrisg
|3
|Oscar Piastri
|4
|Nico Hulkenber
|5
|George Russell
|6
|Fernando Alonso
|7
|Carlos Sainz
|8
|Lewis Hamilton
|9
|Alexander Albon
|10
|Charles Leclerc
|11
|Kimi Antonelli
|12
|Isack Hadjar
|13
|Pierre Gasly
|14
|Lance Stroll
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Franco Colapinto
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Esteban Ocon
|20
|Gabriel Bortoleto
