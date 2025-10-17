Alonso SUPERA a Verstappen, pero DESASTRE de Sainz en FP1 del GP de Estados Unidos 2025
Fernando Alonso quedó por delante de Max Verstappen en la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos.
Aunque McLaren, con Lando Norris superando por 0.255 a Nico Hulkenberg, se quedó con la P1, el piloto asturiano logró quedarse con el cuarto mejor registro de la sesión, quedando solamente por detrás de los mencionados y Oscar Piastri.
Carlos Sainz presentó problemas en su caja de cambios y tuvo que abandonar de forma prematura la sesión, un incidente que podría costarle mucho para el resto del fin de semana.
El Top 10 lo completó George Russell, Lewis Hamilton, Isak Hadjar y Oliver Bearman. Franco Colapinto, a pesar de quedar en 14º, volvió a quedar por delante de Pierre Gasly.
GP de Estados Unidos: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Nico Hulkenberg
|3
|Oscar Piastri
|4
|Fernando Alonso
|5
|Max Verstappen
|6
|Alexander Albon
|7
|George Russell
|8
|Lewis Hamilton
|9
|Isack Hadjar
|10
|Oliver Bearman
|11
|Esteban Ocon
|12
|Gabriel Bortoleto
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|Lance Stroll
|15
|Liam Lawson
|16
|Franco Colapinto
|17
|Pierre Gasly
|18
|Kimi Antonelli
|19
|Carlos Sainz
|20
|Charles Leclerc
¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de Estados Unidos?
El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.
A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería que está inmersa en muchas polémicas por peleas internas.
Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari. La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo.
- 1. McLaren 650 puntos
- 2. Mercedes 325 puntos
- 3. Ferrari 298 puntos
- 4. Red Bull Racing 290 puntos
- 5. Williams 102 puntos
- 6. Racing Bulls 72 puntos
- 7. Aston Martin 68 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 46 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
