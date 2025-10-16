¿Es traición? Carlos Sainz recibe DURO GOLPE de Charles Leclerc
¿Es traición? Carlos Sainz recibe DURO GOLPE de Charles Leclerc
Carlos Sainz recibió un mensaje por parte de Charles Leclerc que muchos han tomado como una traición a su conocida amistad.
Hablando durante un evento en público, el corredor monegasco dijo lo siguiente sobre el estado actual de la relación con su ex compañero de equipo en Ferrari: “Tengo una amistad increíble con Carlos, pero una vez que te pones el casco, la amistad se acaba…
"Ya no somos amigos cuando nos ponemos el casco y eso está bien", sentenció el piloto actual de la Scuderia.
Relacionado: Carlos Sainz confirma que busca VENGANZA contra Ferrari
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
