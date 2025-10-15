Carlos Sainz confirma que busca VENGANZA contra Ferrari
Carlos Sainz confirma que busca VENGANZA contra Ferrari
Carlos Sainz confirmó que estaría buscando venganza de Ferrari en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
El corredor español, en declaraciones publicadas por TheBestF1, dijo lo siguiente sobre competir con su ex equipo: "Yo creo que puede ser un equipo que esté luchando muy cerca a lo que es Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía.
"Mi cabeza está centrada en Williams. Me motiva mucho el proyecto, nada me haría más ilusión que ganar con ellos. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera.
"Williams ha subido de noveno a quinto este año, es decir, es un paso adelante muy grande lo cual me alegra ver y me alegra ser parte también de esa progresión porque es un paso adelante muy grande", comentó.
Relacionado: Carlos Sainz CONFIRMA noticia para el FUTURO de Franco Colapinto
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: La SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026
- 3 hours ago
Hamilton se enfrenta a una DOLOROSA prueba de paciencia con Ferrari
- hace 45 minutos
ÚLTIMA HORA: Mercedes hace el anuncio MÁS ESPERADO de Kimi Antonelli
- Hoy 15:08
¡El TERRIBLE ERROR de Cadillac contra Checo Pérez!
- hace 54 minutos
¡No se guardó NADA! Hamilton se burla de su compañero Leclerc en Ferrari
- 1 hour ago
¿Adiós Verstappen? Así serán la DURACIÓN de los contratos en Mercedes
- 1 hour ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
- 26 septiembre