Carlos Sainz confirmó una importante noticia que impacta directamente en el futuro de Franco Colapinto.

El piloto de Williams se pronunció en palabras publicadas por PlanetF1 sobre uno de los rumores más grandes que hay para la próxima temporada 2026 de la Fórmula 1: "Tengo mucha confianza en el motor Mercedes.

"De hecho, es una de las principales razones por las que elegí a Williams para este nuevo cambio de reglamento. Sabía que usaríamos el motor Mercedes, y todo lo que he oído al respecto ha sido positivo, y lo sigue siendo.

"Pero, por supuesto, no podemos olvidar que Mercedes tendrá el motor Mercedes, McLaren lo tendrá, Alpine lo tendrá y Williams también. Ya son cuatro equipos, ocho coches, con el mismo motor, y dos de ellos, especialmente McLaren, son superiores ahora mismo.

"Así que, por muy bueno que sea el motor, hay que acertar con el chasis. Eso significa que tenemos que acertar con el chasis para destacar", señaló el corredor nacido en Madrid.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡F1 revela el FUTURO de Franco Colapinto!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!