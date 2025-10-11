ÚLTIMA HORA: ¡F1 revela el FUTURO de Franco Colapinto!

La Fórmula 1 ha hablado al respecto del futuro de Franco Colapinto en Alpine, en medio de muchos rumores sobre su continuidad.

Esto escribió la categoría en un artículo que compartieron en su sitio web oficial sobre el segundo asiendo en la escudería francesa: "Colapinto respondió mejorando su desempeño y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento.

"La evaluación de Nielsen sobre Colapinto está respaldada por las estadísticas y, junto con el apoyo financiero que el argentino aporta al equipo. Sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026.

"Dado que están buscando internamente, no hay prisa, pero si Colapinto continúa con su mejor rendimiento, no les dará muchas razones para cambiar nada de cara a 2026.

"No se espera una decisión hasta finales de temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente", sentenciaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

