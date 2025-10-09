Han surgido nuevos detalles de última hora sobre el anuncio oficial de la renovación de Franco Colapinto en Alpine.

De acuerdo con el reporte de GPBlog, el futuro del corredor argentino está muy cerca de estar sentenciado: "Entendemos que es probable que la decisión se tome en noviembre, antes del último Gran Premio de la temporada.

"Mientras tanto, los candidatos a ese puesto sin duda mantienen abiertas sus opciones. El padre de Jack Doohan, por ejemplo, fue visto en Singapur con el jefe del equipo Haas F1, Ayao Komatsu.

"Quizás estén considerando un puesto de reserva en Haas para el australiano. En cualquier caso, Doohan no decidirá sobre su futuro hasta que Alpine lo haga", informaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

