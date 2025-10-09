CONFIRMADO: Franco Colapinto, en LISTA de Red Bull

Ha quedado confirmado que Red Bull si estuvo interesado en Franco Colapinto en el pasado reciente.

James Vowles, ex jefe de equipo del corredor argentino, dijo lo siguiente en una conversación con la Fórmula 1: "¿Franco estuvo distraído por lo de Red Bull? No. Pero definitivamente lo hizo decir de nuevo: 'necesito demostrarle al mundo que lo merezco'.

"No lo encontré distraído. Solo le preocupaba que su tiempo en la Fórmula 1 terminara y trataba de asegurarse por todos los medios de que no fuera así. Lo interesante es que no tenía un asiento con nosotros de ahora en adelante.

"Para entonces ya habíamos fichado a Carlos y Alex. Así que la presión sobre sus hombros era que tenía que demostrarle al mundo que era lo suficientemente rápido para ganarme un lugar en la Fórmula 1 el año siguiente", comentó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

