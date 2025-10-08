ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
Franco Colapinto y la renovación de su contrato con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya parece tener fecha de anuncio.
Esto fue lo que dijo el periodista Diego Alonso en un video publicado en su canal de Youtube: Como durante toda la temporada, han sonado rumores que no tenían ningún sentido.
"Por eso digo, creo que esto se va anunciar más pronto que tarde, pero, posiblemente, lo que tú dices, ahora entramos en la gira americana, y ese es el punto que está esperando Alpine, ¿no? No sé si llegaremos a Brasil.
"Es que cada Gran Premio que pasa, tengo la sensación de que esto le está costando más Alpine, es el secreto peor guardado. Ellos quizás piensen en un escenario idóneo, ¿no? Brasil, por la proximidad con Argentina", informó.
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
