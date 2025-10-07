Jack Doohan ha sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino ha estado rodeado de muchos rumores sobre su continuidad en el equipo argentino, con señalamientos de que podría ser reemplazado por Jack Doohan o Paul Aaron.

Sin embargo, de acuerdo con información del periodista Chris Medland en el PitPassPodcast, Doohan dejará de ser un rival para el corredor sudamericano: "Me enteré en el paddock de una posible conexión con Toyota, así que quizás una posible colaboración con la Súper Fórmula y algunas carreras en Japón para que recupere su nivel, y simplemente para que Doohan pueda competir.

"Pero eso también se combinaría con un puesto de reserva en Haas y algunas carreras en TPC, lo que lo mantendría al tanto si se necesitara un piloto de reserva y reforzaría la reserva de pilotos disponibles.

"Mick Doohan estuvo hablando con Ayao Komatsu durante un buen rato esta tarde. Lo observé, y ha estado allí un par de veces este fin de semana. Creo que el equipo de Doohan está buscando opciones, ya que no parece que Alpine vaya a reabrir sus puertas.

"Jack Doohan esperaba una oportunidad para él más adelante en la temporada si las cosas no le iban bien a Franco Colapinto. Pero parece que Alpine se quedará con Colapinto hasta final de año, y veremos qué pasa con el asiento de piloto. Pero, claramente, Doohan no cree que ese asiento vaya a volver, así que está considerando otras opciones", señaló.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

