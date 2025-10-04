Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Singapur, pero volvió a superar con diferencia al llamado "líder del proyecto" en Alpine.

El corredor argentino quedó fuera en la primera ronda junto a Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Esteban Ocon y Pierre Gasly. El compañero de equipo de Colapinto tuvo un nuevo error que lo complicó en sus intentos de vuelta.

Sin embargo, no es motivo para no señalar que Franco volvió a quedar por delante de Pierre a pesar de que en la escudería francesa lo tienen como piloto principal y que el sudamericano sigue con su futuro en el aire de cara a 2026.

Esta no es la primera vez que suceda en la temporada y, de hecho, en ocasiones aficionados han señalado instrucciones extrañas de Alpine para cambiar de posición a Gasly y Colapinto, sugiriendo que solamente lo hacen para evitar que el argentino siga sumando contra su compañero.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

