Franco Colapinto reveló que ha tomado una arriesgada decisión para el peligroso Gran Premio de Singapur.

En declaraciones recogidas por ESPN tras finalizar el segundo entrenamiento libre, el corredor argentino respondió si es que usará el chaleco refrigerante para luchar contra las temperaturas.

Esto fue lo que dijo: “Es la decisión de cada piloto si usarlo o no, yo decidí no usarlo. Me siento bastante inconsistente, no tengo el feeling con el auto, me está costando un poco encontrar la estabilidad. Inconsistente hoy, hay que trabajar para mañana y volver mejor", comentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

