¡Hay CAMPEÓN! McLaren gana el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Singapur
El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.
A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería.
Aún así, significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, por si solo, está manteniendo a Red Bull en la decorosa pelea por los lugares que le siguen a McLaren.
En el circuito de Marina Bay no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones de la pista no dejaron espacio a muchos rebases, especialmente e la zona delantera de la parrilla.
Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari
La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur?
- 1. McLaren 650 puntos
- 2. Mercedes 325 puntos
- 3. Ferrari 298 puntos
- 4. Red Bull Racing 290 puntos
- 5. Williams 102 puntos
- 6. Racing Bulls 72 puntos
- 7. Aston Martin 68 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 46 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
