Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos
Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos
Max Verstappen dio la sorpresa y venció a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri por la pole position de la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.
El piloto de Red Bull se llevó la primera posición por apenas 0.071 segundos de diferencia. Detrás de ellos quedó un inesperado Nico Hülkenberg con Sauber, superando a George Russell y Fernando Alonso.
En séptimo quedó Carlos Sainz, quien pudo brillar y llegar hasta la SQ3 a pesar de que se perdió la FP1 por problemas en la caja de cambios. Detrás llegaron Lewis Hamilton, Alexander Albon y Charles Leclerc.
Para la SQ2, los Ferrari tuvieron que esperar a su último intento de vuelta para clasificarse a la pelea por la pole, dejando fuera a Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll y Liam Lawson.
En la SQ1 casi no hubo sorpresa, pero llamó la atención la eliminación de Yuki Tsunoda luego de no poder completar su último intento de vuelta. Junto al japonés de Red Bull, quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Franco Colapinto y Oliver Bearman.
GP de Estados Unidos: Sprint Qualy
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norrisg
|3
|Oscar Piastri
|4
|Nico Hulkenber
|5
|George Russell
|6
|Fernando Alonso
|7
|Carlos Sainz
|8
|Lewis Hamilton
|9
|Alexander Albon
|10
|Charles Leclerc
|11
|Kimi Antonelli
|12
|Isack Hadjar
|13
|Pierre Gasly
|14
|Lance Stroll
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Franco Colapinto
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Esteban Ocon
|20
|Gabriel Bortoleto
Relacionado: Alonso SUPERA a Verstappen, pero DESASTRE de Sainz en FP1 del GP de Estados Unidos 2025
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?
El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.
Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.
- 1. Óscar Piastri 336 puntos
- 2. Lando Norris 314 puntos
- 3. Max Verstappen 273 puntos
- 4. George Russell 237 puntos
- 5. Charles Leclerc 173 puntos
- 6. Lewis Hamilton 125 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 88 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 9. Isack Hadjar 39 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Fernando Alonso 36 puntos
- 12. Carlos Sainz 32 puntos
- 13. Lance Stroll 32 puntos
- 14. Liam Lawson 30 puntos
- 15. Esteban Ocon 28 puntos
- 16. Pierre Gasly 20 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 20 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 19. Oliver Bearman 18 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos
- Hoy 00:20
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint Race del GP de Estados Unidos
- hace 20 minutos
Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos
- 1 hour ago
Kimi Antonelli confiesa CONSECUENCIAS FÍSICAS en Estados Unidos
- 1 hour ago
Franco Colapinto SEÑALA los ERRORES de Alpine que lo afectaron
- 2 hours ago
Ferrari recibe TERRIBLE pronóstico para el resto del GP de Estados Unidos
- 2 hours ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre