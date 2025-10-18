Max Verstappen dio la sorpresa y venció a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri por la pole position de la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto de Red Bull se llevó la primera posición por apenas 0.071 segundos de diferencia. Detrás de ellos quedó un inesperado Nico Hülkenberg con Sauber, superando a George Russell y Fernando Alonso.

En séptimo quedó Carlos Sainz, quien pudo brillar y llegar hasta la SQ3 a pesar de que se perdió la FP1 por problemas en la caja de cambios. Detrás llegaron Lewis Hamilton, Alexander Albon y Charles Leclerc.

Para la SQ2, los Ferrari tuvieron que esperar a su último intento de vuelta para clasificarse a la pelea por la pole, dejando fuera a Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll y Liam Lawson.

En la SQ1 casi no hubo sorpresa, pero llamó la atención la eliminación de Yuki Tsunoda luego de no poder completar su último intento de vuelta. Junto al japonés de Red Bull, quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Franco Colapinto y Oliver Bearman.

GP de Estados Unidos: Sprint Qualy

Posición Piloto 1 Max Verstappen 2 Lando Norrisg 3 Oscar Piastri 4 Nico Hulkenber 5 George Russell 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Lewis Hamilton 9 Alexander Albon 10 Charles Leclerc 11 Kimi Antonelli 12 Isack Hadjar 13 Pierre Gasly 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Franco Colapinto 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.

Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.

1. Óscar Piastri 336 puntos

2. Lando Norris 314 puntos

3. Max Verstappen 273 puntos

4. George Russell 237 puntos

5. Charles Leclerc 173 puntos

6. Lewis Hamilton 125 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 88 puntos

8. Alexander Albon 70 puntos

9. Isack Hadjar 39 puntos

10. Nico Hülkenberg 37 puntos

11. Fernando Alonso 36 puntos

12. Carlos Sainz 32 puntos

13. Lance Stroll 32 puntos

14. Liam Lawson 30 puntos

15. Esteban Ocon 28 puntos

16. Pierre Gasly 20 puntos

17. Yuki Tsunoda 20 puntos

18. Gabriel Bortoleto 18 puntos

19. Oliver Bearman 18 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

