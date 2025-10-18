Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Estados Unidos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El Circuito de las Américas recibirá este 18 de octubre la Sprint Race y la clasificación para la 19º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar el gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Estados Unidos: Sábado 18 de octubre

Sprint Race

España: 19:00 hrs. / DAZN

19:00 hrs. / DAZN Argentina: 14:00 hrs. / Star +

14:00 hrs. / Star + Colombia: 12:00 hrs. / Star +

12:00 hrs. / Star + México: 11:00 hrs. / SkySports

11:00 hrs. / SkySports Estados Unidos (Pacífico): 10:00 hrs. / ESPN

Qualy

España: 23:00 hrs. / DAZN

23:00 hrs. / DAZN Argentina: 18:00 hrs. / Star +

18:00 hrs. / Star + Colombia: 16:00 hrs. / Star +

16:00 hrs. / Star + México: 15:00 hrs. / SkySports

15:00 hrs. / SkySports Estados Unidos (Pacífico): 15:00 hrs. / ESPN

Relacionado: Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.

Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!