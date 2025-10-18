Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos

Max Verstappen se lució con una última vuelta excepcional en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos, consiguiendo la pole position por tercer año consecutivo.

El piloto holandés arrancará la carrera bajo la presión de Lando Norris y Oscar Piastri, que ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente. Nico Hulkenberg sorprendió al lograr el cuarto puesto tras una sólida actuación durante toda la jornada.

Mientras tanto, el desastroso año de Yuki Tsunoda en Red Bull continuó en Austin, ya que fue eliminado en la primera fase de la clasificación sprint. Un caótico atasco en boxes provocó que tres pilotos salieran demasiado tarde para completar su última vuelta veloz, dejando a Tsunoda en el puesto 18 para la carrera sprint del sábado.

El trío aspirante al título –Norris, Verstappen y Piastri– dominó la sesión desde el inicio, estableciendo los tres tiempos más rápidos en SQ1 y SQ2 y marcando una pauta clara en la contienda.

Las estrellas de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, lucharon por encontrar ritmo. Leclerc consiguió avanzar a SQ2 ubicándose en octavo lugar, mientras que Hamilton terminó en décimo, replicando el mismo orden que en la sesión anterior.

GP de Estados Unidos: Sprint Qualy

Posición Piloto 1 Max Verstappen 2 Lando Norrisg 3 Oscar Piastri 4 Nico Hulkenber 5 George Russell 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Lewis Hamilton 9 Alexander Albon 10 Charles Leclerc 11 Kimi Antonelli 12 Isack Hadjar 13 Pierre Gasly 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Franco Colapinto 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.

A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería que está inmersa en muchas polémicas por peleas internas.

Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari. La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo.

1. McLaren 650 puntos

2. Mercedes 325 puntos

3. Ferrari 298 puntos

4. Red Bull Racing 290 puntos

5. Williams 102 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 68 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 46 puntos

10. Alpine 20 puntos

