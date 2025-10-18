VIDEO: ¡Fernando Alonso, involucrado en CHOQUE con los McLaren!

Fernando Alonso se ha visto involucrado en un accidente con Lando Norris y Oscar Piastri en la curva uno del Sprint Race correspondiente al Gran Premio de Estados Unidos.

El bicampeón del mundo estuvo entre los autos afectados luego de un choque que dejó fuera a los dos McLaren apenas comenzar la carrera de velocidad en Austin, Texas.

Fernando trató de tomar la primera curva por dentro, pero terminó chocado por Nico Hulkenberg tras el toque tuvo el Sauber con uno de los pilotos de la escudería de Woking.

Tras el incidente, Alonso, Piastri y Norris quedaron fuera de la competencia y sin posibilidad de sumar puntos.

OSCAR PIASTRI AND LANDO NORRIS ARE INVOLVED!!!!!!!!!!!!! THE TWO MCLAREN’S HAVE CRASHED OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#USGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/FzZiAVSetE — Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) October 18, 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

