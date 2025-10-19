close global

Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos 2025, con castigos incluidos

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos 2025, con castigos incluidos

Aloisio Hernández
Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri

Te presentamos la parrilla de salida tras la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1.

Max Verstappen fue el más rápido en cada parte de la sesión. Por su parte, los rivales en la lucha por el campeonato, Oscar Piastri y Lando Norris, se encontraron con dificultades para recuperar su ritmo tras un accidente dramático en la carrera sprint de la mañana.

El dúo de McLaren tuvo un comienzo algo flojo en Q1, logrando los tiempos 11º y 12º y viéndose forzados a luchar en los minutos finales. Mientras Norris ascendió hasta la segunda posición en Q3, el líder del campeonato, Piastri, solo pudo colocar su "máquina papaya" en el sexto puesto de la parrilla.

La sesión se detuvo en sus inicios cuando Isack Hadjar estrelló contra las barreras antes de poder registrar un tiempo, lo que obligó a los comisarios a retirar al herido Racing Bull bajo bandera roja.

GP de Estados Unidos: Parrilla de salida

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lewis Hamilton
6Oscar Piastri
7Kimi Antonelli
8Oliver Bearman
9Carlos Sainz
10Fernando Alonso
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Yuki Tsunoda
14Pierre Gasly
15Franco Colapinto
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Lance Stroll
19Alexander Albon
20Isack Hadjar

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de Estados Unidos?

Carlos Sainz fue el gran beneficiado del caos de los McLaren y se metió al podio del Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos que ganó Max Verstappen. La carrera de velocidad en Austin comenzó con fuertes emociones, ya que Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la curva uno.

Los dos McLaren terminaron abandonando la sesión, pero también lo hizo Fernando Alonso, quien iba por dentro al momento del incidente y terminó afectado. Franco Colapinto fue otro con daños, ya que sufrió una pinchadura en su neumático y fue obligado a irse a los pits, cayendo al fondo de la tabla de posiciones.

De los más beneficiados fue Carlos Sainz, quien luego del choque en la curva uno se hizo con la tercera posición. El Safety Car duró hasta la sexta vuelta, con Max Verstappen cómodo en la primera posición. Aunque Russell trató de rebasarlo unas vueltas después, no lo logró.

Cerca de la mitad de la carrera de velocidad, Lewis Hamilton rebasó a Charles Leclerc por la P4 tras un error del monegasco. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Lance Stroll y Esteban Ocon tuvieron un choque que provocó una nueva salida del Safety Car.

La carrera culminó bajo el auto de seguridad, sin cambios en las posiciones a excepción de una sanción que recibió Oliver Bearman por un rebase sobre Kimi Antonelli.

GP de Estados Unidos: Sprint

Posición Piloto
1Max Verstappen
2George Russell
3Carlos Sainz
4Lewis Hamilton
5Charles Leclerc
6Alexander Albon
7Yuki Tsunoda
8Kimi Antonelli
9Liam Lawson
10Pierre Gasly
11Gabriel Bortoleto
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Franco Colapinto
15Oliver Bearman
16Lance Stroll
17Esteban Ocon
18Fernando Alonso
19Lando Norris
20Oscar Piastri

