Cómo la FIA utiliza a 30 personas para ayudar a los comisarios a controlar a los pilotos en las carreras de F1

Un fin de semana de carrera de F1 rara vez transcurre sin escuchar algo de los comisarios de la FIA, pero ¿qué ocurre realmente entre bastidores del organismo rector?

La FIA a menudo es objeto de escrutinio público después de la carrera, ya sea por una decisión de penalización con la que no están de acuerdo o por una incomprensión de los procesos que sigue la FIA.

El organismo rector de la F1 ha, en los últimos años, lanzado una iniciativa para proteger el bienestar de sus comisarios y personal frente al abuso y acoso en línea, recordándonos que detrás de cada decisión hay seres humanos que solo intentan hacer su trabajo.

Nunca ha sido más evidente ese recordatorio que en su reciente video, donde la FIA llevó a los aficionados al interior de sus operaciones de carrera con la ayuda de su director deportivo Tim Malyon.

El artículo sigue tras el video

En un momento dado, reveló cuántas personas trabajan para la FIA durante los fines de semana de carrera para asegurar que todo transcurra sin problemas.

Las operaciones de la FIA se dividen entre el control de carrera en la pista y el centro de operaciones remoto en Ginebra, ambos conectados con los comisarios en la pista.

Malyon explicó: "En el control de carrera, a menudo verás entre 25 y 30 personas. Tenemos el centro de operaciones remoto, que es flexible según la carrera. En algunas carreras, las exigencias de la pista son un poco más complicadas, pero allí habrá entre cuatro y ocho personas analizando los números y los datos y enviándolos a nosotros en el control de carrera.

"El panel de comisarios es un poco más pequeño y está regulado, y estará compuesto por tres o cuatro comisarios. En la sala de comisarios, tienen un analista de datos dedicado para ayudarles a filtrar la gran cantidad de datos que reciben cuando se trata de entender lo que sucedió durante un incidente."

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Cómo toma decisiones la FIA

La FIA también describió cómo se toman las decisiones, desglosando el proceso en pasos.

Primero, los datos llegan a su plataforma de gestión de carrera, que será identificada por un humano o un sistema automatizado, a menudo realizado en el centro de operaciones remoto en Ginebra.

Allí, identificarán el incidente, recopilarán todas las piezas de información relevantes sobre el incidente y formarán un informe de incidente, que luego se introduce en el sistema de gestión de carrera.

A continuación, en el control de carrera, el personal analizará el incidente desde varios ángulos, antes de tomar una decisión sobre si existe una posible infracción.

Si se cree que hay una posible infracción, el paquete de datos recopilados se marcará y luego se trasladará a los comisarios de carrera, quienes luego inician el proceso de toma de decisiones.

Malyon también confirmó que la FIA dispone de más de 150 canales de video, todas las comunicaciones de radio de pilotos y equipos, posiciones de los coches y datos de cronometraje para elaborar una imagen completa de lo que ha ocurrido en la pista.

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