Andrea Kimi Antonelli señaló cuál es el verdadero culpable de su crisis dentro de Mercedes.

En una entrevista con Crash.net, el corredor italiano habló de sus problemas en la temporada 2025 de la Fórmula 1: "Cuando el coche ha sido un poco más exigente, me ha costado liberarme. Y me ha costado encontrar la confianza para ir al límite.

"Así que ahora mismo, también es importante encontrar la confianza y confiar de verdad en el coche, incluso cuando es más difícil. Creo que en las carreras en las que el coche ha estado realmente bien, como la clasificación de Miami, Suzuka, especialmente en la carrera, Canadá… he tenido confianza en el coche y he podido acercarme para liberarme.

"Siento que mi ritmo de carrera ha mejorado sustancialmente durante esta primera mitad de la temporada. En carrera, puedo sentirme mucho más tranquilo y percibir con mucha más rapidez el límite y cuánto me pueden dar el coche y el neumático.

"Pero también, como el coche es más pesado, el agarre es un poco menor, por lo que derrapa un poco más. Así que también es más fácil percibir dónde está el límite", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

