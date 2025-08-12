close global

El PRINCIPAL problema de Kimi Antonelli en Mercedes: "Demasiadas dudas"

Andrea Kimi Antonelli habló de uno de sus principales problemas dentro de Mercedes en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En una entrevista con Crash.net, el corredor italiano dijo lo siguiente sobre sus primeros meses en la máxima categoría: "Creo que algunos fines de semana he sido incluso demasiado conservador con el enfoque, porque intento alcanzar el máximo kilometraje posible para aprender lo máximo posible.

"Es como tener un bloqueo, y siento que no he podido liberar todo mi potencial por ello. Ahora que he experimentado la situación más de cerca, intento adoptar un enfoque diferente y explorar más los límites.

"Si cometo un error, no pasa nada, siempre que comprenda mejor dónde está el límite del coche y cuánto puedo forzarlo, me ayudará en el futuro. Pero en mi situación actual, todavía no sé cuánto más puede dar el coche.

"Sé que puede darme bastante más, pero no sé cuánto más. Así que lo que intento hacer ahora es explorar más este límite. Un enfoque un poco menos conservador y tratando de presionar más para llegar más preparado a la clasificación, porque siento que últimamente he llegado a la clasificación con demasiadas dudas”, comentó.

Relacionado: El POLÉMICO mensaje de Kimi Antonelli a George Russell

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

  • 1. McLaren 559 puntos
  • 2. Ferrari 260 puntos
  • 3. Mercedes 236 puntos
  • 4. Red Bull Racing 194 puntos
  • 5. Williams 70 puntos
  • 6. Aston Martin 52 puntos
  • 6. Kick Sauber 51 puntos
  • 7. Racing Bulls 45 puntos
  • 9. Haas 35 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

Fórmula 1
