El error que le costó a Antonelli poder LUCIR en el GP de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli salió de Mónaco con ganas de recuperarse tras experimentar uno de los fines de semana de carrera más frustrantes de su primera temporada.

La carrera del piloto italiano se vio truncada prematuramente, ya que, en la clasificación impactó contra el muro, lo que le impidió continuar y se conformó con la posición 15 de la parrilla de salida.

Mercedes se vio obligado a adoptar una estrategia alternativa para cumplir con la regla de dos paradas en boxes en Mónaco y optaron por entrar en boxes tarde en la carrera, con la esperanza de que un Safety Car o una bandera roja a última hora les permitiera detenerse sin problemas.

Esto no se materializó y Antonelli fue uno de los últimos pilotos en cambiar neumáticos, cayendo al último puesto de la pista.

¿Qué dijo Antonelli tras terminar en Mónaco?

"Fue bastante relajante, la verdad. Fue una carrera muy tranquila; solo en la primera vuelta hubo acción. Intentábamos irnos lejos desde el principio", dijo el joven de 18 años con optimismo.

"Estaba haciendo lo que me pidió el equipo e intentábamos meter al menos uno de los coches en los puntos. Desafortunadamente no funcionó, pero no podía haber hecho nada más. Simplemente intentaba ayudar al equipo lo máximo posible", agregó.

"Al menos durante las últimas cinco vueltas pude presionar, lo cual fue divertido. También era algo previsible cuando empiezas tan atrás en Mónaco", señaló.

"Sabes que va a ser difícil recuperar posiciones, pero también creo que no debería haber estado en esa posición. El error de ayer me costó caro y me aseguraré de no volver a cometerlo", finalizó.

