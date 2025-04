Leclerc señala la gran FRUSTRACIÓN que hay en Ferrari

Charles Leclerc terminó decepcionado del rendimiento de su Ferrari en el Gran Premio de Bahrein, donde aunque no logró el podio, quedan algunas sensaciones buenas.

Ferrari logró tener un buen segundo stint con el neumático medio, solo que para su mala suerte, el Safety Car llegó cuando Leclerc y Hamilton eran los más rápidos en pista.

Tras la penalización fallada de Russell por el incidente del DRS abierto, el primer podio de la temporada para Leclerc aún está por llegar:

"Espero llegar pronto, porque es decepcionante darlo todo y terminar cuarto. No me hace ninguna gracia, pero por ahora es la situación en la que estamos. Creo que lo hicimos lo mejor posible este fin de semana, pero aún así no es suficiente", señaló.

"En general, no hay ninguna curva en particular en la que nos falte, solo necesitamos más agarre . En Yeda tendremos la oportunidad de comprender aún mejor el valor de nuestra última actualización", finalizó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Bahrain?

1. McLaren 151 puntos

2. Mercedes 93 puntos

3. Red Bull Racing 71 puntos

4. Ferrari 57 puntos

5. Haas 20 puntos

6. Williams 19 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Racing Bulls 7 puntos

9. Alpine 6 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!