¡Bandera ROJA tras choque en qualy!

La segunda ronda de eliminación de la clasificación para el Gran Premio de Bahréin tuvo una bandera roja luego de que un corredor estrelló su auto.

No habían pasado ni siquiera cinco minutos de la Q2 cuando Esteban Ocon perdió el control de su Haas al pasar por un piano de la curva dos en sus primeras vueltas rápidas.

El francés terminó estrellándose contra el muro y los daños en el monoplaza fueron bastante graves. Evidentemente, esto provocó que la sesión fuera detenida tras el accidente.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw