Reemplazo de Checo admite NO estar preparado

Lawson se ha convertido en el blanco del odio de los mensajes en línea tras quitarle asientos a Ricciardo y Pérez y ha reconocido no estar preparado para eso

Liam Lawson puede llamarse oficialmente piloto de Red Bull la próxima temporada, después de que se anunció a principios de esta semana que será el compañero de equipo de Max Verstappen.

Sin embargo, estos mensajes no siempre han sido bien recibidos, por ejemplo, Lawson no es popular en México y recibe muchos mensajes en las redes sociales.

Lawson tuvo que comparecer durante el fin de semana de carreras de 2023 en Holanda, cuando Daniel Ricciardo se rompió el metacarpiano durante los segundos libres.

El neozelandés se mostró como un súper suplente y por eso se ganó su fichaje por Red Bull. Esta temporada, Lawson sustituyó a Ricciardo tras la carrera de Singapur y el año que viene ocupará el asiento de Sergio Pérez.

¿Qué dijo Liam Lawson sobre las redes sociales?

En conversación con The Times, Lawson recuerda los mensajes que recibió. "Al principio vi mucho el abuso en línea porque no me lo esperaba, no estaba preparado para ello", comienza Lawson.

El neozelandés ahora puede afrontarlo mejor y tiene su propia política en las redes sociales.

"La verdad es que últimamente no uso las redes sociales. A veces publico algo para mis fans, pero no me desplazo ni veo", agregó.

"Haces la preparación para la Fórmula 1 para estar listo como piloto, y luego realmente no esperas ese tipo de cosas, o no te preparas realmente para ello, porque sólo estás concentrado en la carrera". finalizó Lawson.

