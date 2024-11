Red Bull, PREOCUPADO por el rendimiento de Checo

Christian Horner dice que no tiene idea de por qué Sergio Pérez no pudo avanzar en el Gran Premio de Brasil el pasado domingo. Según el jefe del equipo Red Bull Racing, no había nada que indicara problemas con el RB20 del mexicano.

Sergio Pérez tampoco tuvo un buen domingo en Brasil, lo que hace cada vez más difícil para Red Bull Racing seguir reteniendo al mexicano en 2025.

Tras partir desde el centro del campo, Pérez hizo un trompo en el primer córner, tras el cual tuvo que incorporarse a la zaga.

Posteriormente no acabó más allá del undécimo puesto y sumó cero puntos para Red Bull Racing en el campeonato de constructores, en un día en el que la diferencia con McLaren y Ferrari podía reducirse.

Relacionado: Red Bull, DECEPCIONADO de Checo

Viaje sensacional de Verstappen

Su compañero de equipo Max Verstappen comenzó la carrera desde el decimoséptimo lugar y logró cruzar la meta primero después de un recorrido sensacional.

El Limburger ha ampliado su ventaja sobre Lando Norris en el campeonato mundial a 62 puntos, con lo que la batalla por el título parece ya decidida. El jefe del equipo, Christian Horner, dice que no sabe por qué Pérez no pudo seguir adelante.

Cuando después de la carrera le preguntan si Pérez se vio obstaculizado por problemas con su auto, responde Motorsport.com

"No, que yo sepa. No hubo nada durante la carrera que indique que Sergio se cayó. retrocedió porque hizo un trompo al inicio de la carrera", señaló.

"Para nosotros fue una oportunidad de cerrar la brecha en el campeonato de constructores con Ferrari y McLaren, y desafortunadamente no pudimos aprovechar eso", agregó.

"Lo analizaremos y, con suerte. Volveremos a pelear en Las Vegas", afirmó el británico.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado