Checo ROMPE EL SILENCIO sobre el odio en redes sociales

Sergio Pérez rompió el silencio sobre el odio que ha recibido en redes sociales a lo largo de su paso por Red Bull Racing.

Durante la aparición del corredor nacido en Jalisco en el podcast llamado podpah, dijo lo siguiente sobre el constante hate por el que se ha visto envuelto recientemente: “Hay gente que nos odia, pero al mismo tiempo hay mucha gente a la que le gusta lo que hacemos y nos apoya.

"Así que creo que eso forma parte del trabajo. Al final del día, estoy aquí para maximizar mi carrera, para maximizar mis oportunidades. Y cuando haya terminado no quiero tener nada que ver con esa gente, así que realmente no me importa.

"Soy un poco mayor que Max, así que ya estoy al final de mi carrera. Tengo 34 años. Para mí el mayor compromiso son mis hijos, porque están llegando a edades críticas.

"Y con 24 carreras en el calendario y el compromiso total que debemos tener, no es sostenible por muchos años más. Sé que estoy llegando al final. Solo quiero disfrutarlo y pasar un buen rato”, comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Brasil?

El Gran Premio de Brasil significó una importante oportunidad para Max Verstappen de demostrar la diferencia entre contendientes y pretendientes como Lando Norris.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

