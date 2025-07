Carlos Sainz ha hablado honestamente de sus sentimientos en contra de Ferrari tras su salida para la temporada 2025 por culpa de Lewis Hamilton.

El nacido en Madrid apareció en el High Performance Podcast y ahí le volvieron a cuestionar sobre el polémico traspaso que vivió hace unos meses: "Entiendo que un piloto con un ego enorme tal vez quiera destrozar a Ferrari ese año y quizás politizar un poco o convertirse en una especie de infección dentro del equipo.

"Como mi demonio, ya sabes, todos tenemos un ángel y un demonio, y el demonio dice: 'Hay tantas cosas que me gustaría decir, hacer o cambiar ahora'. Pero mi ángel era, digamos, más poderoso en ese momento y me dijo: 'No, no seas así'.

"Sé el profesional, el que va a darlo todo hasta la última carrera por este equipo, lo deja atrás y deja a todos los mecánicos. Todos los que no han hecho nada al respecto. No tienen nada que ver.

"Y hay cientos, miles de personas trabajando en ese equipo que no tienen nada que ver con esa decisión, a quienes les debo mi máximo nivel profesional y un buen año para el equipo, para mí y para todos, voy a ser un tipo profesional y voy a ser el bueno, no el que quiere incendiar este lugar", señaló el número 55.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

