¡DURÍSIMO golpe de Carlos Sainz a Charles Leclerc!

Carlos Sainz lanzó durísimas palabras contra Charles Leclerc luego de lo sucedido en una de las últimas carreras de Fórmula 1.

Entrevistado por la prensa tras finalizar el Gran Premio, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente sobre su ex compañero de equipo en Ferrari: “El primero, nos ha pasado con agresividad y si no me llego a quitar nos lleva puestos. Era su único punto de adelantamiento, entonces se la ha jugado ahí.

"Bueno, es sorprendente que no lo miren. Pero donde sí nos ha destruido la carrera es en la curva 15, que no ha salido por televisión. Peleábamos por el séptimo y el octavo. Él ha tenido un trompo y se ha ido fuera, pero yo estaba a su izquierda y me ha llevado puesto.

"Me ha destrozado el suelo y el alerón delantero y ahí se termina mi carrera. No hay nada que podamos hacer ya, pero empieza a ser muy cansino y desesperante que nos pasen tantas cosas. Estábamos haciendo una carrera de supervivencia y las llamadas a boxes habían sido decentes, rondaba el séptimo y el octavo.

"Eran buenos puntos para el equipo. Es extremadamente frustrante, fastidiado y hasta cierto punto, deprimido. El hecho de que este fin de semana hagamos una carrera sólida, con buenos puntos, y venga un piloto y te dé, es la historia de mi temporada”, declaró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Reino Unido entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como claro vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una muy mala experiencia al tener que abandonar de nuevo la carrera tras un toque de Hadjar.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde dispareja, ya que Alonso sumó de nuevo en la temporada, y Carlos Sainz quedó fuera de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton por fin dejó muy atrás a Charles Leclerc.

