DESGARRADORA confesión de Colapinto sobre su familia

Franco Colapinto ha hecho una desgarradora confesión sobre la relación que sostiene con su familia durante su carrera en la Fórmula 1.

El corredor argentino fue entrevistado por Diego Poggi y esto fue lo que reveló durante la charla: "Creo que mi familia fue muy importante. Yo de chiquito me fui de casa al final y es un poco esa relación que tenés de tan chico se empieza a sentir un poco muy importante.

"Pero también que la vas perdiendo un poco con el tiempo y que te vas alejando, que sentís esa necesidad de estar con ellos. Es complicado no tenerla, porque cuando tenés una carrera en Málaga o tenés un fin complicado, esa sensación de estar lejos, de no tener ese abrazo, de no al final poder cenar con ellos, es un poco lo que te afecta pero que también te acostumbras con el tiempo.

"Yo cuando me fui con 14 años me costó ese año, te vas acostumbrando y hoy en día lo normal es estar lejos de ellos, es una realidad, pero siempre se disfruta mucho cuando vienen, cuando puedo pasar tiempo con mi familia, cuando ves que ellos están felices, que no les falta nada, es para mí lo más gratificante y lo más importante", apuntó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

