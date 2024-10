La DESGARRADORA anécdota de Colapinto sobre su pasado

Franco Colapinto, corredor argentino de Williams, confesó una desgarradora anécdota sobre sus inicios en el equipo británico.

El piloto sudamericano contó la historia durante su aparición en el programa El Hormiguero y esto fue lo que dijo: "Con 14 años me fui a vivir solo a Italia sin saber italiano.

"Fue una locura total, un delirio, irme a un país que está a 12.000 kilómetros de distancia sin nadie de mi familia. Me fui solo a vivir a una fábrica y no sabía cocinar, no sabía lavar la ropa...

"Vivía en un departamento en la fábrica de la marca para la que corría. Al poco aprendí a hablar italiano, pero al principio era un desastre total porque lo único que sabía hacer era cortar fruta.

"Cuando creces muy de golpe, te pierdes muchas cosas de tu vida. Yo salté de los 14 a los 20 años muy de golpe. Pasé de una vida de un chico de 14 años que iba al colegio con sus amigos a una vida de un pibe de 20 años que se iba a vivir solo fuera de casa.

"Entonces, fue complicado, pero obviamente es un sacrificio que uno hace para llegar a donde quiere. Y yo sabía que la única manera de llegar era haciendo eso, así que para mí fue un honor y lo volvería a hacer una y mil veces", apuntó.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

