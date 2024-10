Colapinto ARREMETE en público contra Sainz

Carlos Sainz fue señalado públicamente por Franco Colapinto y el asiento de 2025 en Williams.

En palabras durante su aparición en el programa El Hormiguero, el piloto argentino comentó lo siguiente en tono de broma sobre el corredor nacido en Madrid y el dilema del lugar en el equipo para la próxima temporada: "No tengo equipo porque Carlos Sainz me va a quitar el asiento.

"Dile que se vaya a otro equipo, que no joda. Si él me quita el sitio en Williams, yo se lo quito en 'El Hormiguero' y no viene nunca más. Era mi sueño. Desde muy chiquito soñaba con estar en la Fórmula 1 y trabajamos mucho para ello.

"Mis managers me agarraron de pibe cuando gané la Fórmula 4 en España y nuestro objetivo y nuestro sueño en común fue llegar a la Fórmula 1. Al final, nunca sabes cuándo vas a llegar a la Fórmula 1 ni cuándo vas a tener otra oportunidad, así que siempre hay que estar preparado y luchar por ello.

"Yo, desde muy chico, siempre peleé y soñé con ello y siempre estuve preparado física y mentalmente por si llegaba la oportunidad y al final llegó", apuntó el sudamericano.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

