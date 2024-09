Checo, ATACADO de nuevo

Sergio Pérez finalmente volvió a impresionar durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, después de la carrera en Singapur, el entusiasmo es mucho menor.

Pérez está pasando por un momento difícil en la Fórmula 1 esta temporada y debió sentirse como una redención cuando llegó a Bakú.

Claramente le vino bien al tapatío, porque durante todo el fin de semana pareció tener mucha confianza en el inestable RB20, aunque lamentablemente no acabó por la caída con Carlos Sainz.

En Singapur, sin embargo, los problemas reaparecer. El mexicano no pudo salir de la Q2 el sábado y lo pasó muy complicado en la zona media de la parrilla el domingo. Resultado: un escaso punto que se le puede quitar a Marina Bay.

¿Cuáles fueron los problemas que presentó Checo Pérez en Singapur?

La carrera del tapatío se comenta en la mesa del Race Café . Los analistas de turno comentan primero la peculiar radio de la directiva que Pérez pronunció cuando no pudo superar al novato de Williams, Colapinto.

Robert Doornbos reaccionó sorprendido. "Quizás quiera un autógrafo suyo o un selfie", se ríe.

Doornbos continúa: "De todos modos, Pérez tuvo problemas para adelantar. Parecía que ella estaba en la radio del tablero y en un momento gritó que Tenía que hacer algo también con la acción sobre Hülkenberg"

Niki Terpstra cree que los supuestos elogios de Pérez son principalmente una excusa. "Es más bien una excusa de que no puede superarlo. Creo que simplemente no puede superarlo. No como un cumplido sino para cubrirse".

Olav Mol lo ve con más matices: "Creo que lo que le pasó a Max en Bakú, lo que le pasó a Checo en Singapur. Creo que eso pasó. Fue en una dirección, eso no funciona. Eso le costó su calificación y luego estás corriendo detrás de escena."

