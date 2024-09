Colapinto revela problemas de SALUD en Azerbaiyán

Franco Colapinto reveló una serie de problemas de salud que tuvo en el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1.

El argentino habló con la prensa presente en Bakú luego de su impresionante actuación en la qualy y dijo lo siguiente: "Me cortaron la oreja ayer. Haciendo cuello, 5 minutos antes de la FP1, se soltó. ¿Viste el coso para el cuello, para calentar el cuello? Se soltó la goma y me pegó.

"Primero me quedé sordo, después empezó a sangrar, se abrió todo. Sí, me quedé sordo, boludo. Se me abrió todo, me querían poner puntos 5 minutos antes de la FP1. 5 minutos antes. Me querían poner puntos. Mirá. ¿Ves que tengo abierto ahí? La tengo roja.

"Y, no, no me pusieron puntos, pero dije, 5 minutos antes, ¿cómo vas a coser, boludo? Me tengo que poner el casco. Estás loco. Y, claro. Voy a probar. Y después de que choqué, fui al centro médico y cuando me saqué la capucha, tenía sangre. Entonces me dijeron, no, no, unsafe to drive, no puede. Sangre por todos lados.

"No corro ahora, digo. Pero bueno, después de un poco de explicaciones, llegamos a un acuerdo de que me iba a dejar correr", reveló el sudamericano.

Relacionado: F1 Resultados de la Qualy hoy: Leclerc se queda con la pole del GP de Azerbaiyán; Checo, enorme

F1 Qualy resultados hoy: Gran Premio de Azerbaiyán 2024

Charles Leclerc se quedó con la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1. El monegasco hizo la mejor vuelta con un tiempo de 1:41.365 segundos, superando por 0.321 a Oscar Piastri en el segundo sitio.

Para la segunda fila estarán Carlos Sainz y Sergio Pérez, quien superó a Max Verstappen. El neerlandés estará en la tercera fila con George Russell en sexto y quinto sitio, respectivamente. Mas atrás, quedaron Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Franco Colapinto y Alex Albon.

Lando Norris tuvo un fracaso y desastre importante en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1. El corredor de McLaren tuvo un fuerte error en el final de su último intento de vuelta de la Q1 de la qualy en Bakú. Esto perjudicó de manera considerable sus opciones y lo dejó en la posición 17º.

Junto al británico, quedaron eliminados Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou y Esteban Ocon. Fernando Alonso quedó al borde de también quedar fuera, pero alcanzó a pasar.

En la Q2 no hubo grandes sorpresas de corredores eliminados, pero fue una gran sorpresa el rendimiento de Franco Colapinto al pasar a la Q3 con el sexto mejor tiempo de la ronda. Así superó a Alex Albon, su compañero de equipo, quien se clasificó apenas 10º.

Los que quedaron eliminados en esa ronda fueron Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Lance Stroll. Tuvimos una sensacional sesión de clasificación y aquí están los resultados para la carrera en las calles de Bakú:

1. Charles Leclerc [Ferrari]

2. Oscar Piastri [McLaren]

3. Carlos Sainz [Ferrari]

4. Sergio Pérez [Red Bull]

5. George Russell [Mercedes]

6. Max Verstappen [Red Bull]

7. Lewis Hamilton [Mercedes]

8. Fernando Alonso [Aston Martin]

9. Franco Colapinto [Williams]

10. Alex Albon [Williams]

11. Oliver Bearman [Haas]

12. Yuki Tsunoda [VCARB]

13. Pierre Gasly [Alpine]

14. Nico Hulkenberg [Haas]

15. Lance Stroll [Aston Martin]

16. Daniel Ricciardo [VCARB]

17. Lando Norris [McLaren]

18. Valtteri Bottas [Kick Sauber]

19. Zhou Guanyu [Kick Sauber]

20. Esteban Ocon [Alpine]