Checo revela el DESASTRE causado por Red Bull

Sergio Pérez cruzó la meta en décimo lugar durante el Gran Premio de Singapur de F1 y la realidad es que estaba decepcionado con todo: la estrategia, el auto y la carrera en sí.

El mexicano no pasó la Q2 el sábado y por lo tanto tuvo que hacer una carrera de recuperación el domingo, no por primera vez en su etapa en Red Bull, para sumar puntos.

El mexicano venía de P13 y al final le ganó un punto en la carrera, pero no pudo hacer mucho más debido a las limitaciones del auto. Después de discutir la estrategia, Pérez continuó sobre el auto de Red Bull en sí y la carrera que vivió.

Durante la carrera, el mexicano estaba en un grupo en el que también estaban Fernando Alonso, Franco Colapinto y Nico Hülkenberg. Según Pérez, era imposible adelantarlos, porque el auto de Red Bull no lo hacía.

En conversación con F1TV, Pérez dijo después de la carrera en Singapur que estaba decepcionado con la estrategia elegida y que le costó algunas plazas.

Pérez está decepcionado con el RB20 en Singapur

"Si nos fijamos en dónde terminó Carlos Sainz, nuestra estrategia no fue buena. Perdimos la oportunidad de ganar más lugares y pusimos un undercut a más pilotos. Nos quedamos atrapados detrás de Nico Hülkenberg, con neumáticos de aproximadamente la misma edad, por lo que lo fue", declaró.

"Fue un desastre, un completo desastre. Hicimos una buena primera vuelta y después de esa vuelta ya estábamos en décimo lugar y ahí terminamos. Es una pena", agregó.

"Era imposible adelantar. Me costó mucho que el coche rebotara. El coche simplemente no se calmaba. Me costó mucho y no podía acelerar bien en las curvas más lentas detrás de Hülkenberg", finalizó.