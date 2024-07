¡Norris AMENAZA a Verstappen!

Lando Norris sabe que la brecha con Max Verstappen en el mundial de Fórmula 1 es considerable, pero el británico cree que la lucha por el título aún está completamente abierta.

La temporada 2024 de Fórmula 1 inicialmente parecía ser una en la que Red Bull Racing y Max Verstappen dominarían. El RB20 parecía ser el coche más rápido por excelencia y el holandés continuó donde lo dejó el año pasado, ganando carreras.

Ya se han completado trece carreras y el panorama ha cambiado considerablemente. Red Bull Racing ha tenido dificultades para encontrar rendimiento en las últimas semanas.

Verstappen ha logrado más de una vez sacar más provecho del coche de lo que hay en él, pero las cosas no van bien para el tres veces campeón del mundo y su equipo. Mientras tanto, McLaren y Lando Norris están cada vez más cerca.

¿Qué dijo Lando Norris sobre el campeonato?

Verstappen todavía tiene 76 puntos de ventaja sobre Norris en el campeonato mundial. En la categoría de constructores, McLaren todavía tiene que alcanzar 51 puntos sobre Red Bull Racing.

El británico cree que la pelea sigue abierta: "Sería una locura decir 'no', pero no me malinterpretéis: sé que todavía me quedan unos setenta u ochenta puntos que tengo que recuperar", afirma.

"Sé que mucha gente dirá que no hay posibilidades, pero seguiremos luchando y voy a darme la mejor oportunidad para hacerlo", agregó.

"Sobre todo cuando ves que Max y Red Bull no están rindiendo tan bien, cometiendo errores y chocando, eso queremos aprovecharlo al máximo y pueden suceder más en el futuro", destacó.

"Entonces sí, creo que todavía está abierto. Sé que es un desafío grande y optimista, pero no voy a decir 'no' a ese desafío. Estoy feliz y estoy listo, si vuelves al Red Bull Ring, allí no hice nada malo, no fue culpa mía. Así que estoy listo, listo para enfrentar la pelea, deseando que lleguen las carreras que tendremos", finalizó.